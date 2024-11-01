Прилагательное brat стало словом 2024 года по версии словаря Collins Dictionary

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Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2024 года прилагательное brat, которое является синонимом к уверенному, независимому и гедонистическому отношению. Об этом словарь сообщил на своем сайте.

Слово brat стало одним из самых популярных благодаря выходу одноименного альбома британской поп-исполнительницы Charli XCX. Однако слово перестало ассоциироваться с ее альбомом и переросло в культурный феномен, отражающий образ жизни, который был вдохновлен культурой рейва. Такой образ жизни характеризуется отсутствием серьезности, непостоянством и небрежностью.

В прошлом году словарь выбрал словом года ИИ (искусственный интеллект). Collins Dictionary определил ИИ как "моделирование ментальных функций человека, а также уточнил, что человечество задалось вопросом, что дальше, если компьютеры внезапно стали экспертами в вопросе языка. За этим последовали исследования, дебаты и прогнозы, которых стало достаточно, чтобы назвать ИИ словом года.