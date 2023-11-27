Прилагательное authentic стало словом 2023 года по версии словаря Merriam-Webster

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Прилагательное authentic ("аутентичный") признано словом 2023 года по версии американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Об этом сообщил ведущий редактор словаря Питер Соколовски.

Составители словаря подразумевают под словом authentic еще и значения "неложный", "настоящий", "действительный", "соответствующий фактам", "сходный с оригиналом", "передающий основные черты".

"Мы наблюдали кризис аутентичности в 2023 году. <...> Когда мы ставим под сомнение подлинность чего-либо, мы начинаем ценить ее еще больше", – цитирует Соколовски Associated Press.

Команда словаря определяет слово года на основе поисковых запросов на его сайте. Интерес пользователей к слову наблюдался в течение всего года, рассказал редактор.

Ранее Кембриджский словарь английского языка выбрал словом года глагол "галлюцинировать", который получил новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта. Термин, считает словарь, означает произведение ИИ ложной информации.

