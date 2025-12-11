11 декабря, 09:47Транспорт
Движение закрыто на Тверской улице и Боровицкой площади
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение временно закрыли на Тверской улице и Боровицкой площади Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В частности, нет возможности проехать по Тверской в районе дома 2 по направлению в центр. Объезд возможен по третьему транспортному кольцу (ТТК). Ограничения на Боровицкой площади можно объехать через Садовое кольцо.
Ранее ограничения вводились на Тверской улице и Пушкинской площади, а также в Китайгородском проезде. Позже их сняли, однако через некоторое время движение ненадолго было перекрыто снова.
Спустя время ограничительные меры еще раз вводились на Тверской улице по направлению в центр и на Пушкинской площади. Кроме того, проехать нельзя было по Большому Каменному мосту.