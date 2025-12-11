Движение закрыто на Тверской улице и Боровицкой площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно закрыли на Тверской улице и Боровицкой площади Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, нет возможности проехать по Тверской в районе дома 2 по направлению в центр. Объезд возможен по третьему транспортному кольцу (ТТК). Ограничения на Боровицкой площади можно объехать через Садовое кольцо.

Ранее ограничения вводились на Тверской улице и Пушкинской площади, а также в Китайгородском проезде. Позже их сняли, однако через некоторое время движение ненадолго было перекрыто снова.

Спустя время ограничительные меры еще раз вводились на Тверской улице по направлению в центр и на Пушкинской площади. Кроме того, проехать нельзя было по Большому Каменному мосту.