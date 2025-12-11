Форма поиска по сайту

11 декабря, 10:41

Спорт

В столице пройдет благотворительный хоккейный матч в поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Благотворительный хоккейный матч в поддержку участников спецоперации пройдет 13 декабря на катке "Московских сезонов" на Сухонской улице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На льду встретятся команда "Легенды хоккея России" в составе Андрея Зубарева, Виталия Прошкина, Максима Рыбина, Алексея Емелина и других, а также сборная блогеров, включая Hockey Brothers, NBSK, Slap Shot, IVHockey и других.

Начало сбора гостей назначено на 14:00, а сам матч начнется в 15:00. Вход на мероприятие свободный, регистрация не требуется. Сам матч проходит с целью собрать письма и подарки для тех бойцов, которые проходят реабилитацию в военных госпиталях Москвы.

Ожидается, что хоккеисты привезут для участников СВО свои сувениры, а также подпишут шайбы, клюшки и хоккейные свитеры. Кроме того, каждый желающий сможет передать бойцам наборы, сувениры или открытки. Все собранные подарки организаторы отправят в профильный госпиталь столицы.

Кроме того, в этот день состоится шоу буллитов, автограф-сессия и совместные фото с участниками, а также почетная церемония передачи открыток и сувениров для бойцов, находящихся на лечении.

В 2024 году в рамках подобных мероприятий удалось собрать свыше 2 тысяч новогодних наборов и сувениров, которые были доставлены адресатам лично. В 2025-м организаторы надеются на еще большую вовлеченность горожан в мероприятие.

Ранее активисты московского Центра профессионального и карьерного развития собрали свыше 40 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов РФ. С начала спецоперации они изготовили 2,8 тысячи окопных свечей, 550 квадратных метров маскировочных сетей и 1 тысячу паракордовых браслетов.

