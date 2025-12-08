Форма поиска по сайту

08 декабря, 09:07

Общество

Московский Центр развития отправил более 40 тонн гумпомощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Более 40 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов РФ собрали активисты московского Центра профессионального и карьерного развития. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Этим направлением занимаются участники всех проектов центра, в первую очередь "Студенческих парламентских клубов", "Именной стипендии правительства Москвы" и "Города героев". Сбор ведется регулярно: на акциях и патриотических событиях", – указал директор центра Евгений Андриенко.

По его словам, ребята также самостоятельно делают необходимые вещи. С начала СВО они изготовили уже 2,8 тысячи окопных свечей, 550 квадратных метров маскировочных сетей и 1 тысячу паракордовых браслетов. В число собранных вещей вошли бытовая техника и оборудование, лекарства и средства первой необходимости.

В текущем году куратор проекта "Студенческие парламентские клубы" Петр Курапов доставил генераторы и оборудование в 88-ю разведывательно-диверсионную бригаду "Эспаньола". Активист Владимир Чистов отправился вместе с отцом на новые территории и в зону проведения СВО. Туда они привезли гуманитарный груз. В свою очередь, зампредседателя Диана Таренкова посетила Курскую область.

"Личный пример – лучшая мотивация для молодежи, поэтому сам выезжал на линию боевого соприкосновения, чтобы доставить бойцам необходимые вещи, которые собрали наши студенты", – добавил Курапов.

Ранее столичные молодые парламентарии Гагаринского района совершили 8 гуманитарных рейсов в зону СВО и новые регионы России. Они доставили свыше 10 тонн гуманитарного груза. Помощь активистов адресована не только военнослужащим, но и мирному населению.

В Москве рассказали об Едином центре поддержки участников СВО и их семей

