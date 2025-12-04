Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 09:34

Город

Жителей ЗАО Москвы приглашают на мастер-классы "Письмо солдату"

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Мастер-классы "Письмо солдату" стартуют с 6 декабря в детском парке "Фили" и "Никулино". Их организуют в рамках проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Во время занятий дети смогут написать письма со словами поддержки, а взрослые освоят навыки плетения камуфляжных сетей и создания нашлемников. В этот же день откроются новые пункты приема гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Под руководством опытных педагогов юные москвичи смогут создать объемные композиции из цветной бумаги и картона. При этом в рамках мастер-классов "Спасибо за жизнь", "Мы гордимся!", "Цветы – героям!", "Новый год для СВОих" и "Добрые открытки для СВОих" ребята также узнают истории о солдатах, находящихся на передовой.

"Мы очень рады, что сможем принять участие в благом деле – передать бойцам необходимое. А дети отправят нашим защитникам частичку тепла своей души – сделанные собственными руками новогодние открытки с пожеланиями поскорее вернуться домой. Пусть эти письма согреют солдат в окопах, создадут атмосферу праздника и уюта", – поделилась жительница района Филевский Парк Анна Смирнова.

Со слов женщины, она планирует прийти в парк "Фили" в день открытия патриотической площадки вместе со своим трехлетним сыном Левой, который собирается нарисовать для бойцов красную звезду и елку.

Во время занятия в парке "Никулино" взрослых будут сопровождать волонтеры. Там также будут размещены стенды с информацией о подходящих для работы материалах и демонстрационные инсталляции, показывающие технику изготовления маскировочных сетей и других средств защиты.

Еще один мастер-класс, рассчитанный на взрослых москвичей, пройдет в "Фили". Там добровольцы обучат участников технике по созданию нашлемников.

Вместе с тем на обеих площадках откроются пункты сбора необходимых вещей и продуктов для бойцов СВО. В этой работе примут участие сотрудники Объединения культурных центров (ОКЦ) Западного административного округа.

Горожане смогут принести носки, термобелье, варежки, средства личной гигиены, салфетки, грелки, крупы, консервы и продукты длительного хранения в индивидуальной упаковке.

"Первую партию гуманитарного груза планируется отправить 20 декабря. Ее доставят в Северную группу войск", – отметила генеральный директор ОКЦ ЗАО Анастасия Гладышева.

Пункт приема в детском парке "Фили" будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00. В парке "Никулино" пункт будет открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что в зону СВО передадут новый гуманитарный конвой, собранный москвичами из ВАО. Жители столицы передали военнослужащим медикаменты и медицинскую мебель, бытовую технику, инструменты, продукты питания. Также по запросу бойцов в груз вошли такие предметы, как дизельный генератор, 20 обогревателей, восемь бензопил, 10 раций и 10 антидроновых покрывал. Общий вес гуманитарной посылки составил 17 тонн.

"Новости дня": Собянин рассказал о поддержке защитников Родины

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика