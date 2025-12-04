Жителей ЗАО Москвы приглашают на мастер-классы "Письмо солдату"

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Мастер-классы "Письмо солдату" стартуют с 6 декабря в детском парке "Фили" и "Никулино". Их организуют в рамках проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Во время занятий дети смогут написать письма со словами поддержки, а взрослые освоят навыки плетения камуфляжных сетей и создания нашлемников. В этот же день откроются новые пункты приема гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Под руководством опытных педагогов юные москвичи смогут создать объемные композиции из цветной бумаги и картона. При этом в рамках мастер-классов "Спасибо за жизнь", "Мы гордимся!", "Цветы – героям!", "Новый год для СВОих" и "Добрые открытки для СВОих" ребята также узнают истории о солдатах, находящихся на передовой.

"Мы очень рады, что сможем принять участие в благом деле – передать бойцам необходимое. А дети отправят нашим защитникам частичку тепла своей души – сделанные собственными руками новогодние открытки с пожеланиями поскорее вернуться домой. Пусть эти письма согреют солдат в окопах, создадут атмосферу праздника и уюта", – поделилась жительница района Филевский Парк Анна Смирнова.

Со слов женщины, она планирует прийти в парк "Фили" в день открытия патриотической площадки вместе со своим трехлетним сыном Левой, который собирается нарисовать для бойцов красную звезду и елку.

Во время занятия в парке "Никулино" взрослых будут сопровождать волонтеры. Там также будут размещены стенды с информацией о подходящих для работы материалах и демонстрационные инсталляции, показывающие технику изготовления маскировочных сетей и других средств защиты.

Еще один мастер-класс, рассчитанный на взрослых москвичей, пройдет в "Фили". Там добровольцы обучат участников технике по созданию нашлемников.

Вместе с тем на обеих площадках откроются пункты сбора необходимых вещей и продуктов для бойцов СВО. В этой работе примут участие сотрудники Объединения культурных центров (ОКЦ) Западного административного округа.

Горожане смогут принести носки, термобелье, варежки, средства личной гигиены, салфетки, грелки, крупы, консервы и продукты длительного хранения в индивидуальной упаковке.

"Первую партию гуманитарного груза планируется отправить 20 декабря. Ее доставят в Северную группу войск", – отметила генеральный директор ОКЦ ЗАО Анастасия Гладышева.

Пункт приема в детском парке "Фили" будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00. В парке "Никулино" пункт будет открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что в зону СВО передадут новый гуманитарный конвой, собранный москвичами из ВАО. Жители столицы передали военнослужащим медикаменты и медицинскую мебель, бытовую технику, инструменты, продукты питания. Также по запросу бойцов в груз вошли такие предметы, как дизельный генератор, 20 обогревателей, восемь бензопил, 10 раций и 10 антидроновых покрывал. Общий вес гуманитарной посылки составил 17 тонн.