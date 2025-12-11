Соревнования по рукопашному бою пройдут в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи смогут увидеть состязания чемпионата мира по рукопашному бою 12 декабря. Соревнования пройдут при поддержке столичного департамента спорта, передает портал правительства и мэра столицы.

По данным портала, это уже четвертый чемпионат мира в абсолютной весовой категории, который принимает столица. Местом проведения станет волейбольная арена "Динамо" (улица Василисы Кожиной, дом 13). В рамках турнира зрителей ждут полноконтактные поединки, где разрешены удары руками и ногами, броски, а также болевые и удушающие приемы.

К участию допущены мужчины в весовых категориях до 73 килограммов и выше, а также женщины с весом более 58 килограммов.

Программа соревнований рассчитана на весь день. В 10:00 стартуют предварительные бои. В 19:00 начнется торжественная церемония открытия с выступлением виолончелистов и танцоров, а также парадом флагов стран. Полуфинальные поединки запланированы на 19:30, а финальные бои и награждение победителей – на 20:40, отмечается в публикации.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в парке "Надежда" на юго-западе Москвы пройдут соревнования по метанию снежков. Турнир будет организован на поле размером 36 на 10 метров. Участникам предстоит захватить флаг противника или "выбить" всех оппонентов.