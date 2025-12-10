В рамках "Зимы в Москве" пройдет более 170 ледовых шоу известных фигуристов

Фото: оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Более 170 ледовых шоу известных фигуристов пройдет в рамках проекта "Зима в Москве" с 13 декабря. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Постановки подготовили олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Татьяна Навка, двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко.

"В программе – спектакли "Щелкунчик", "Двенадцать месяцев", "Лебединое озеро" и другие. Их можно будет посмотреть на ВДНХ и площадках "Московских сезонов" в разных районах города", – отметила Сергунина.

В частности, сказочные постановки можно будет увидеть на площади Революции, улицах Авиационной, Алма-Атинской, Святоозерской, Сухонской, Перерве, Теплый Стан и Уральской, на Коптевском бульваре и в Олимпийской Деревне.

Большой популярностью не первый год пользуется спектакль "Щелкунчик". Фигуристы будут гастролировать с ним по всему городу:



13 декабря спектакль представят на улице Теплый Стан;

20 декабря – на Сухонской улице;

27 декабря – на улице Перерве;

30 декабря – на Алма-Атинской;

31 декабря и 1 января – на площади Революции.

Чернышев назвал постановки на льду доброй традицией. По его словам, над каждым элементом спектакля трудится огромная команда.

В свою очередь, роли в постановке "Лебединое озеро" исполнят олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Юлия Липницкая и чемпионка Европы Алена Косторная. Показы начнутся 3 января на катке ВДНХ и будут проходить там до 10 января. Затем эстафету примет фестивальная площадка на улице Теплый Стан (18 января – 23 февраля).

Расписание и дополнительную информацию можно найти на странице проекта "Зима в Москве".

Кроме того, жители столицы смогут посетить 13 декабря мастер-классы по фигурному катанию с участием известных спортсменов. Занятия организуют в рамках "Зимы в Москве". Мастер-классы пройдут на площадках проекта "Мой спортивный район". Призеры российских и международных соревнований расскажут участникам свои профессиональные секреты и помогут гостям научиться кататься на коньках.