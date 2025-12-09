Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 12:32

Город

Предприниматели приглашают на мастер-классы и каток в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 10 по 14 декабря в столице пройдут праздничные мероприятия для всей семьи в рамках проекта "Зима в Москве". Организаторами выступили местные предприниматели, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Например, на Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" состоятся познавательные и развлекательные занятия для детей и взрослых. Посещение свободное, без предварительной записи. В павильоне одновременно могут находиться до 10 человек.

На расположенном там катке 10 декабря с 15:00 до 16:30 и 12 декабря с 17:30 до 19:00 пройдут интерактивные представления для детей с участием персонажей киностудии "Союзмультфильм". В программе – совместное катание, танцы, викторины и игры.

Интерактивный урок о сердце состоится 10 декабря с 18:00 до 19:00 и 13 декабря с 16:00 до 17:00. Участники узнают, как устроен и работает главный орган человека.

Мастер-класс по созданию игрушки "Креативная лошадка" – символа 2026 года – пройдет 10 декабря с 19:00 до 20:00. Гостей научат расписывать и декорировать деревянные заготовки.

11 декабря с 19:00 до 20:00 жителей и гостей столицы приглашают на мастер-класс по созданию парфюма на основе эфирных масел. Участники узнают, как запахи влияют на эмоциональное состояние, и создадут свой уникальный аромат.

12 декабря с 18:00 до 19:00 пройдет научный мастер-класс по химии, где гости увидят зрелищные эксперименты и познакомятся с основами работы с реактивами.

13 декабря с 14:00 до 15:00 будет проводиться занятие по созданию новогоднего декора с помощью различных техник: росписи, декупажа и других. В этот же день с 15:00 до 16:00 можно будет посетить мастер-класс по уходу за лицом, посвященный поддержанию молодости кожи с использованием косметики московского бренда.

14 декабря с 15:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по изготовлению текстильной елочной игрушки с использованием пластиковой иглы. С 16:00 до 17:00 в этот же день состоится мастер-класс "Созвездие бусин" по созданию подвески для телефона.

Вместе с тем 11 декабря с 11:00 до 11:30 в семейном кафе "Андерсон" на проспекте Мира (дом 119, строение 136) пройдет бесплатный мастер-класс "Открытка" для детей и родителей. С 18:00 до 19:30 в ТРЦ "Нора" на проспекте Андропова (дом 22) состоится бесплатный показ фильма "По щучьему велению".

13 декабря с 14:00 до 15:00 в ТРЦ "Багратионовский" на улице Барклая (дом 10) запланирован семейный мастер-класс. В этот же день с 12:00 до 13:00 маркет "Жить красиво" на Малой Ордынке (дом 14, строение 1) приглашает на занятие "Волшебный имбирный пряник".

14 декабря с 12:00 до 20:00 гастроэкосистема "Три вокзала. Депо" на Новорязанской улице (дом 23, строение 1) проведет Frisky Dog Day – маркет для домашних питомцев с подбором одежды и игрушек.

14 декабря с 11:00 до 12:00 детский лагерь "Городские каникулы" на Песочной аллее (дом 7а) организует зимний интерактив "Секретный новогодний ингредиент" с играми и загадками для детей. Требуется предварительная регистрация.

Также москвичей и гостей столицы приглашают посетить бесплатные новогодние мастер-классы на ярмарках в Южном и Восточном административных округах. Занятия рассчитаны как на детей, так и на взрослых. Проходить они будут каждые выходные до конца декабря.

Читайте также


город

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика