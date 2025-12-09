Предприниматели приглашают на мастер-классы и каток в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 10 по 14 декабря в столице пройдут праздничные мероприятия для всей семьи в рамках проекта "Зима в Москве". Организаторами выступили местные предприниматели, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Например, на Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" состоятся познавательные и развлекательные занятия для детей и взрослых. Посещение свободное, без предварительной записи. В павильоне одновременно могут находиться до 10 человек.

На расположенном там катке 10 декабря с 15:00 до 16:30 и 12 декабря с 17:30 до 19:00 пройдут интерактивные представления для детей с участием персонажей киностудии "Союзмультфильм". В программе – совместное катание, танцы, викторины и игры.

Интерактивный урок о сердце состоится 10 декабря с 18:00 до 19:00 и 13 декабря с 16:00 до 17:00. Участники узнают, как устроен и работает главный орган человека.

Мастер-класс по созданию игрушки "Креативная лошадка" – символа 2026 года – пройдет 10 декабря с 19:00 до 20:00. Гостей научат расписывать и декорировать деревянные заготовки.

11 декабря с 19:00 до 20:00 жителей и гостей столицы приглашают на мастер-класс по созданию парфюма на основе эфирных масел. Участники узнают, как запахи влияют на эмоциональное состояние, и создадут свой уникальный аромат.

12 декабря с 18:00 до 19:00 пройдет научный мастер-класс по химии, где гости увидят зрелищные эксперименты и познакомятся с основами работы с реактивами.

13 декабря с 14:00 до 15:00 будет проводиться занятие по созданию новогоднего декора с помощью различных техник: росписи, декупажа и других. В этот же день с 15:00 до 16:00 можно будет посетить мастер-класс по уходу за лицом, посвященный поддержанию молодости кожи с использованием косметики московского бренда.

14 декабря с 15:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по изготовлению текстильной елочной игрушки с использованием пластиковой иглы. С 16:00 до 17:00 в этот же день состоится мастер-класс "Созвездие бусин" по созданию подвески для телефона.

Вместе с тем 11 декабря с 11:00 до 11:30 в семейном кафе "Андерсон" на проспекте Мира (дом 119, строение 136) пройдет бесплатный мастер-класс "Открытка" для детей и родителей. С 18:00 до 19:30 в ТРЦ "Нора" на проспекте Андропова (дом 22) состоится бесплатный показ фильма "По щучьему велению".

13 декабря с 14:00 до 15:00 в ТРЦ "Багратионовский" на улице Барклая (дом 10) запланирован семейный мастер-класс. В этот же день с 12:00 до 13:00 маркет "Жить красиво" на Малой Ордынке (дом 14, строение 1) приглашает на занятие "Волшебный имбирный пряник".

14 декабря с 12:00 до 20:00 гастроэкосистема "Три вокзала. Депо" на Новорязанской улице (дом 23, строение 1) проведет Frisky Dog Day – маркет для домашних питомцев с подбором одежды и игрушек.

14 декабря с 11:00 до 12:00 детский лагерь "Городские каникулы" на Песочной аллее (дом 7а) организует зимний интерактив "Секретный новогодний ингредиент" с играми и загадками для детей. Требуется предварительная регистрация.

Также москвичей и гостей столицы приглашают посетить бесплатные новогодние мастер-классы на ярмарках в Южном и Восточном административных округах. Занятия рассчитаны как на детей, так и на взрослых. Проходить они будут каждые выходные до конца декабря.