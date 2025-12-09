Форма поиска по сайту

09 декабря, 11:58

Общество

Новый сезон городского проекта "Московские каникулы" стартовал в трех парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новый сезон городского проекта "Московские каникулы", подготовленного Мосгортуром, стартовал в трех парках столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

В декабре и в течение зимних каникул ребят приглашают побывать на новогодних мастер-классах. Их проведут профессиональные вожатые.

Для москвичей в возрасте от 5 до 15 лет пройдут более 10 тематических занятий. Всех желающих научат делать крафтовые елочные игрушки, свечи из вощины, интерьерный декор, открытки, сувениры и элементы праздничного костюма. Ребятам предложат поработать с различными материалами и инструментами, в числе которых воск, фактурные ткани, бусины, краски, клеевые пистолеты, 3D-ручки и другие.

Мастер-классы состоятся с 12:00 до 19:00 на площадках филиалов Московской усадьбы Деда Мороза, которые находятся в парке Олимпийской Деревни, ландшафтном парке "Митино" и Измайловском парке. С 6 по 28 декабря занятия будут проходить по субботам и воскресеньям, а с 29 декабря по 11 января – ежедневно. 1 января их проведут с 16:00 до 19:00.

Стоимость занятий составит от 900 рублей. Расписание будет доступно на сайте "Зима в Москве" и на сайте проекта "Московские каникулы".

Ранее стало известно, что ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 12 декабря 2025 по 11 января 2026 года на 35 столичных площадках. Он станет частью проекта "Зима в Москве". Для посетителей проведут мастер-классы, спортивные мероприятия, новогодние представления и концерты.

Арт-павильоны появились в столице в рамках проекта "Зима в Москве"

Сюжет: Зима в Москве
обществогород

