Спектакль "По щучьему велению" представят у катка в Люблине

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

Музыкальный спектакль "По щучьему велению" представят в Люблине 13 декабря в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Представление начнется в 16:00 рядом с ледовой площадкой напротив дома 35 на улице Марьинский Парк.

У гостей появится возможность не только наблюдать за постановкой, но и принять участие в спектакле, который представят в формате интерактивного мюзикла. В частности, посетителям предложат выполнить задания, разгадать загадки или водить хороводы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Каждый сможет прочувствовать атмосферу русской ярмарки еще и с помощью народных игр, а также праздничных инсталляций. Завершится спектакль фотосессией со сказочными персонажами – Емелей и Бабой-ягой.

Гостей также пригласят покататься на коньках. Рядом с катком есть раздевалки, пункты проката инвентаря и медпункт. Вход для посетителей будет свободный, регистрация не потребуется.

Ранее в столице прошло торжественное открытие IV Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье", организованного в рамках "Зимы в Москве". Гостей ждет более 60 мероприятий: симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы. Фестиваль завершится 31 декабря праздничным показом оперетты "Летучая мышь".

С программой проекта можно ознакомиться на mos.ru. "Зима в Москве" будет длиться до 28 февраля 2026 года. Для горожан и гостей города организуют свыше 800 мероприятий, которые состоятся более чем на 400 площадках.

