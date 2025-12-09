Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 08:43

Культура

Спектакль "По щучьему велению" представят у катка в Люблине

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

Музыкальный спектакль "По щучьему велению" представят в Люблине 13 декабря в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Представление начнется в 16:00 рядом с ледовой площадкой напротив дома 35 на улице Марьинский Парк.

У гостей появится возможность не только наблюдать за постановкой, но и принять участие в спектакле, который представят в формате интерактивного мюзикла. В частности, посетителям предложат выполнить задания, разгадать загадки или водить хороводы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Каждый сможет прочувствовать атмосферу русской ярмарки еще и с помощью народных игр, а также праздничных инсталляций. Завершится спектакль фотосессией со сказочными персонажами – Емелей и Бабой-ягой.

Гостей также пригласят покататься на коньках. Рядом с катком есть раздевалки, пункты проката инвентаря и медпункт. Вход для посетителей будет свободный, регистрация не потребуется.

Ранее в столице прошло торжественное открытие IV Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье", организованного в рамках "Зимы в Москве". Гостей ждет более 60 мероприятий: симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы. Фестиваль завершится 31 декабря праздничным показом оперетты "Летучая мышь".

С программой проекта можно ознакомиться на mos.ru. "Зима в Москве" будет длиться до 28 февраля 2026 года. Для горожан и гостей города организуют свыше 800 мероприятий, которые состоятся более чем на 400 площадках.

Жителям столицы рассказали, чем можно заняться на площадках проекта "Зима в Москве"

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
культурагород

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика