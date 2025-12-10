Трамп назвал клеветой публикации об ухудшении его здоровья

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп назвал клеветой публикации об ухудшении его физического и психического состояния, сообщает News.ru со ссылкой на Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что пока не начал "сбавлять обороты" и отлично справляется с обязанностями главы государства. Он также пригрозил принять меры против изданий.

"Несмотря на все потраченное время и вложенные силы, The New York Times и ряд других (СМИ. – Прим. ред.) любят делать вид, будто я сбавляю обороты, не обладаю той остротой ума, какая была прежде, или что мое здоровье ухудшилось, хотя знают, что это неправда", – написал Трамп, добавив, что упорно работает.

Ранее глава Белого дома заявил, что телеканалы ABC и NBC являются оружием в руках членов Демократической партии США. В связи с этим он призвал не допустить экспансии фейковых новостных изданий.

До этого британская телерадиокорпорация BBC также исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. Корпорация намеренно фальсифицировала слова американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки.

На фоне скандала гендиректор компании Тим Дейви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс покинули свои должности.