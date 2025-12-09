Telegraph: мирный план Трампа оказался на грани срыва из-за Зеленского

Фото: whitehouse.gov

Мирный план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине оказался под угрозой срыва из-за главы страны Владимира Зеленского, сообщает aif.ru со ссылкой на The Telegraph.

По уточнению журналистов, причиной стали заявления последнего, согласно которым Киев не должен отказываться от подконтрольных Москвой территорий.

Более того, Зеленский планирует затягивать мирные переговоры до следующего года, поскольку в этот месяц конгресс США будет принимать решения о бюджете страны, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с News.ru.

"Установка Киева именно такая: тянуть время до января. По крайней мере, до того, когда конгресс будет рассматривать так называемый билль "Об ассигнованиях", по-нашему – бюджет, в котором внешнеполитические приоритеты могут существенно сместиться", – отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время евроатлантическое лобби активно работает с палатой представителей и сенатом, чтобы не позволить Трампу выйти из украинского кризиса. В частности, основной целью является сохранение поддержки Штатов для Украины и НАТО в Европе.

"Соответствующие подвижки уже есть в конгрессе", – обратил внимание Дробницкий.

При этом политолог подчеркнул, что "Закон об ассигнованиях на национальную оборону" еще не является окончательным бюджетом, но приоритеты конгресса уже требуют сохранения численности войск и выделения средств Киеву. Однако такая позиция противоречит внешнеполитическим приоритетам Трампа.

"Существует установка на то, чтобы тянуть время и постараться развернуть эту ситуацию через конгресс. Получится или не получится – это уже другой разговор. Я думаю, всякие несистемные факторы могут сыграть роль", – заключил эксперт.

На затягивание Зеленским урегулирования конфликта уже обратила внимание и администрация главы Белого дома. По данным СМИ, американские политики назвали поездку украинского лидера в Лондон попыткой затянуть процесс по достижению мира.

В связи с этим украинские официальные лица предположили, что Вашингтон стремится изолировать Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на Киев более эффективное давление для скорейшего достижения договоренностей, уточнили репортеры.