Песков заявил, что работа по урегулированию на Украине должна вестись в тишине

Фото: kremlin.ru

Работа по урегулированию украинского конфликта не может вестись публично, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно, и главное, что это не дает добиться результата", – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

При этом Москва не знает о возможных расхождениях в Киеве относительно урегулирования конфликта. Для России при этом важна проделанная обстоятельная работа на встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, добавил Песков.

Путин, Уиткофф и Кушнер провели 5-часовые переговоры 3 декабря. Они обсудили мирный план Штатов по Украине. Как отметил российский лидер, предложения по урегулированию так или иначе были основаны на договоренностях с Трампом на Аляске.

При этом основные положения дальнейшего мирного урегулирования может составить Кушнер, указывал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, зять Трампа, подключившийся к переговорам, оказался весьма кстати, поскольку к обаянию и дружелюбности Уиткоффа добавились элементы системности.