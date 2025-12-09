Форма поиска по сайту

Axios: в США считают визит Зеленского в Великобританию затягиванием переговоров по Украине

В США считают визит Зеленского в Великобританию затягиванием переговоров по Украине 

Фото: depositphotos/tupungato

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает поездку президента Украины Владимира Зеленского в Лондон как попытку затянуть процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Axios.

Согласно информации издания, украинские официальные лица полагают, что Вашингтон стремится изолировать Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на Киев более эффективное давление для скорейшего достижения договоренностей.

Администрация Трампа подталкивает украинского лидера к быстрым решениям, в то время как ключевые европейские союзники, напротив, советуют действовать ему с осторожностью и терпением.

По мнению экспертов, подобное поведение вызывает раздражение у части представителей Белого дома, которые считают европейские правительства главным препятствием на пути к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский все еще не ознакомился с мирным предложением по урегулированию украинского вопроса. При этом, по его словам, окружение президента Украины было очень довольно предложением Белого дома.

