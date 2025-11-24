Трамп назвал телеканалы ABC и NBC оружием в руках демократов

Фото: whitehouse.gov

Телеканалы ABC и NBC являются оружием в руках членов Демократической партии США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"ABC и NBC – это катастрофа, фактическое оружие Демократической партии. Их следует рассматривать как незаконную кампанию в поддержку радикально-левых", – отметил Трамп.

Глава Соединенных Штатов призвал не допустить экспансии фейковых новостных изданий.

Ранее в Белом доме указали, что британская телерадиокорпорация BBC исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. Корпорация намеренно фальсифицировала слова америнского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки.

На фоне скандала гендиректор компании Тим Дейви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс покинули свои должности.

Позже адвокаты Трампа подали в суд на BBC. Компания направила президенту США письмо с извинениями за монтаж его речи, однако отказалась выплачивать компенсацию.