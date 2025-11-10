Трамп прокомментировал увольнение гендиректора BBC Дэйви

Фото: whitehouse.gov

Руководство британской телерадиокомпании BBC пыталось повлиять на исход президентских выборов в США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя уход в отставку гендиректора СМИ Тима Дэйви.

"Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. Вдобавок ко всему, они из страны, которую многие считают нашим главным союзником. Какая ужасная вещь для демократии!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США также поблагодарил издание Telegraph за разоблачение "коррумпированных журналистов".

Указанное политиком СМИ выяснило, что ВВС исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. Корпорация намерено фальсифицировала речь американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки. В Белом доме назвали BBC фейковым СМИ.

На фоне скандала Дэйви принял решение подать в отставку с поста гендиректора. Кроме того, свою должность покинула и руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.