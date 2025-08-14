Трамп поддержал иск своей жены против сына Байдена

Фото: ТАСС/EPA/MAASNI SRIVASTAVA

Американский президент Дональд Трамп поддержал подачу своей женой Меланией судебного иска против сына экс-главы США Хантера Байдена на 1 миллиард долларов по обвинению в клевете в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

"Я думаю, что нужно идти вперед", – сказал Трамп в интервью радио Fox News, комментируя соответствующую возможность.

Ранее адвокат Мелании направил письмо с угрозой подачи иска против Хантера. В нем указывалось, что тот 5 августа опубликовал на YouTube видео под названием "Хантер Байден возвращается", в котором содержались ложные и порочащие сведения о Трампе в контексте дела Эпштейна.

Правозащитник выдвинул Байдену ультиматум, потребовав публично опровергнуть распространенную им информацию.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В августе того же года стало известно о смерти миллиардера в тюрьме.

Американский предприниматель Илон Маск указывал, что Трамп до сих пор не опубликовал дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. В свою очередь, глава Белого дома называл дело "скучным" и подчеркивал, что не возражает против раскрытия подтвержденной информации.

После этого телеканал CNN опубликовал архивные материалы, подтверждающие связь Трампа с Эпштейном. Журналисты связались в американским лидером, однако тот назвал CNN фейковым СМИ и положил трубку.