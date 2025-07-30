Трамп заявил, что Эпштейн похищал девушек из его спа-салона в Мар-а-Лаго

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Финансист Джеффри Эпштейн, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, "украл" несколько девушек из пляжного спа-клуба в Мар-а-Лаго. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Politico.

По словам американского лидера, это происходило несколько десятилетий назад.

"Когда я узнал об этом, то сказал ему: "Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое", – поделился политик.

Однако, по его словам, через некоторое время Эпштейн сделал это снова. Тогда Трамп принял решение о разрыве всех связей с ним.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В августе того же года миллиардер умер в тюрьме.

Американский предприниматель Илон Маск утверждал, что Трамп до сих пор не опубликовал дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. При этом глава Белого дома назвал дело "скучным" и подчеркнул, что не возражает против раскрытия подтвержденной информации.

