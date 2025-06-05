Маск заявил, что Трамп не публикует дело Эпштейна, так как сам фигурирует в нем

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле детьми, из-за того, что сам фигурирует в нем.

"Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!" – написал Маск в соцсети X.

Предприниматель также поддержал одного из пользователей соцсети, который предложил выдвинуть импичмент Трампу и назначить на его место вице-президента Джей Ди Вэнса.

Ранее Маск резко раскритиковал законопроект Трампа о сокращении государственных расходов, назвав его отвратительным злом. По информации СМИ, бизнесмен выступил против проекта после того, как некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

10 августа того же года СМИ сообщили о смерти миллиардера в американской тюрьме. Изучением обстоятельств произошедшего занялось ФБР. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что смерть миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".

При этом брат Эпштейна заявил, что у того была информация о Трампе и супругах Билле и Хиллари Клинтонах, которая "изменила бы президентские выборы 2016 года".