Mirror: посещавшие остров Эпштейна боятся, что Трамп обнародует их имена

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Влиятельные люди, посещавшие остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвиняется в торговле детьми, опасаются из-за обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа обнародовать их список. Об этом пишет газета Mirror.

"Люди очень нервничают. Они сейчас будут в слепой панике. Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей", – цитирует издание слова одной из женщин, пострадавших от Эпштейна.

Собеседница газеты считает, что некоторые из посетивших остров приложили много усилий, чтобы скрыть их связь с финансистом. Она подчеркнула, что, если Трамп вернется, их дни будут "сочтены".

Издание также обладает информацией, что в числе тех людей, о которых может рассказать Трамп, есть несколько британцев.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

10 августа того же года СМИ сообщили о смерти миллиардера в американской тюрьме. Изучением обстоятельств произошедшего занялось ФБР. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что смерть миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".

При этом брат Эпштейна заявил, что у того была информация о Трампе и супругах Билле и Хиллари Клинтонах, которая "изменила бы президентские выборы 2016 года".