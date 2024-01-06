Садовник Эпштейна сообщил, что принц Эндрю неделями гостил у финансиста и получал массажи

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Управляющий поместьем американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвиняется в торговле детьми, Хуан Алесси во время допроса рассказал, что британский принц Эндрю мог оставаться в доме Эпштейна во Флориде несколько недель и получать регулярные "массажи". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованные протоколы допроса.

Также Алесси сообщил, что в один день увидел в доме супругу принца. Однако она не стала оставаться на ночь, и "массаж" ей не делали.

По словам управляющего поместьем, принц Эндрю и его супруга были друзьями подруги Эпштейна Гилейн Максвелл, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции.

Ранее Федеральный суд Нью-Йорка опубликовал первую часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Брат Эпштейна заявил, что у того была информация о бывшем президенте США Дональде Трампе и супругах Билле и Хиллари Клинтонах, которая "изменила бы президентские выборы 2016 года".

В августе 2019 года стало известно о смерти Эпштейна в американской тюрьме. Изучением обстоятельств его гибели занялось ФБР, а генпрокурор США Уильям Барр отметил, что кончина миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".