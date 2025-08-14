Первая леди США Мелания Трамп пригрозила сыну Байдена иском за клевету

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Адвокат первой леди США Мелании Трамп направил письмо с угрозой подачи миллиардного иска против сына бывшего американского президента Джо Байдена Хантера за распространение клеветы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях против несовершеннолетних. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на документ, размещенный на сайте Fox News.

В письме указывается, что 5 августа Байден опубликовал на YouTube видео под названием "Хантер Байден возвращается", в котором содержатся ложные и порочащие сведения о Трамп в контексте дела Эпштейна.

"Вот ложные утверждения в видео, которые, по сути, являются клеветой: "Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Связи типа настолько широкие и глубокие", – говорится в документе.

Адвокат первой леди выдвинул ультиматум Байдену, потребовав публично опровергнуть распространенные им сведения. В противном случае Трамп может подать миллиардный иск о компенсации репутационного ущерба.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп раздражен тем, как его администрация справляется с ситуацией, связанной с делом Эпштейна. По данным журналистов, американский лидер оказался разочарован ошибками сотрудников Белого дома. Президент также недоволен отсутствием четкой стратегии у чиновников, которые надеялись, что ситуация, возникшая вокруг Эпштейна, быстро уляжется.

Авторы статьи предположили, что в связи с происходящим Трамп может принять решение о ряде кадровых перестановок. Тем не менее некоторые уверены, что он откажется от увольнений, поскольку "не хочет создавать еще больший спектакль".