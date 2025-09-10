Трамп отверг свою причастность к непристойному рисунку, подаренному Эпштейну

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в своей причастности к непристойному рисунку, якобы подаренному финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняли в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

"Это не моя подпись, и я так не говорю, и любой, кто освещает мою деятельность, скажет, что это не мой язык. Это чушь", – цитирует Трампа РИА Новости.

Представители Демпартии в конгрессе США 8 сентября заявили, что получили в свое распоряжение непристойный рисунок, утверждая, что он являлся подарком Эпштейну от Трампа. На поздравительной открытке были изображены очертания обнаженной женской фигуры, а внизу – подпись якобы Трампа.

Издание The Wall Street Journal проанализировало открытку и заявило, что подпись и манера письма схожи с другими документами американского лидера. В Белом доме назвали эту публикацию фейковой новостью.

Ранее телеканал CNN опубликовал архивные материалы, которые подтверждают связь Трампа с Эпштейном. Была и фотография финансиста со свадьбы политика и Марлы Мейплз. Журналисты уточнили, что раньше информация о его присутствии на мероприятии широко не распространялась.

В свою очередь, телеканал Fox News опубликовал пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры Эпштейна. В первоначальном пакете документов Минюста США фигурировала 11-часовая запись, в которой отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Общественность предположила, что исчезнувший фрагмент свидетельствует о наличии заговора, связанного со смертью обвиняемого.