Fox News опубликовал пропавшую минуту из видео у тюремной камеры Эпштейна

Фото: AP Photo

Телеканал Fox News опубликовал пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Отмечается, что в первоначальном пакете документов Минюста США фигурировала 11-часовая запись, в которой отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Общественность предположила, что исчезнувший фрагмент свидетельствует о наличии заговора, связанного со смертью обвиняемого.

Однако на опубликованных кадрах видно, как данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи и в течение той самой недостающей минуты ничего не происходит.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси. В августе того же года стало известно о смерти миллиардера в тюрьме.

Американский предприниматель Илон Маск указал, что президент США Дональд Трамп до сих пор не опубликовал дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. В свою очередь, глава Белого дома назвал дело "скучным" и подчеркнул, что не возражает против раскрытия подтвержденной информации.

При этом газета The Washington Post сообщала, что Трамп раздражен тем, как его администрация справляется с ситуацией, связанной с делом Эпштейна. По данным журналистов, американский лидер оказался разочарован ошибками сотрудников Белого дома.