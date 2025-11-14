BBC отказалась платить компенсацию Трампу за монтаж его речи

Фото: whitehouse.gov

Британская телерадиокомпания BBC направила президенту США Дональду Трампу письмо с извинениями за монтаж его речи в документальном фильме, однако отказалась выплачивать компенсацию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление компании.

"Хотя BBC искренне сожалеет о том, как был смонтирован видеоклип, мы решительно не согласны с тем, что имеются основания для иска о клевете", – указали представители ТРК.

BBC исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. Корпорация намеренно фальсифицировала слова америнского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки.

На фоне скандала гендиректор компании Тим Дейви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс покинули свои должности.

Позже адвокаты Трампа подали в суд на BBC. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.