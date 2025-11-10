Председатель BBC извинился за редактирование речи Трампа

Фото: whitehouse.gov

Председатель совета управляющих британской телерадиокомпании BBC Самир Шан принес официальные извинения за некорректный монтаж выступления президента США Дональда Трампа. В письме, направленном в межпарламентский комитет по культуре, СМИ и спорту, он признал ошибку редакции.

"Мы признаем, что та форма, в которой речь (Трампа. – Прим. ред.) была отредактирована, создала впечатление прямого призыва к насильственным действиям. BBC хотела бы извиниться за это ошибочное решение», — говорится в документе.

Также в письме Шан указывает, что с момента публикации записки Майкла Прескотта, указавшего на нарушения, эта тема стала причиной свыше 500 жалоб. По его словам, сейчас этот вопрос находится на стадии решения.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее обвинила BBC в искажении содержания выступления Трампа, произнесенного перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. По ее утверждению, корпорация намеренно создала ложное впечатление, будто американский президент поддерживал действия участников беспорядков.

На фоне этих обвинений генеральный директор BBC Тим Дейви подал в отставку. Вслед за ним свой пост покинула и руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

Трамп, в свою очередь, заявил, что BBC пыталась повлиять на результаты президентских выборов в Соединенных Штатах. По его словам, руководство корпорации состоит из "очень нечестных людей".