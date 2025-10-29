Глава РФПИ Дмитриев подаст в суд на газету WP из-за искажения фактов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев планирует подать в суд на американское издание The Washington Post (WP) из-за искажения фактов, сообщает газета "Известия".

Политик уже неоднократно выражал недовольство работой редакции в своих соцсетях, указывая на то, что газета неоднократно приписывала ему цитаты, которые он не произносил.

В частности, 18 октября Дмитриев призвал WP извиниться и провести внутреннее расследование за приписанную ему цитату о победе Владимира Путина по итогам турне украинского лидера Владимира Зеленского.

"Небрежная или предвзятая мисс Диксон снова делает это – неправильно процитировав меня во вчерашней статье. Пришло время снова исправиться, снова извиниться и наконец извлечь урок", – говорится в его публикации.

Однако спустя несколько часов после повторного обвинения издание не дало никаких комментариев. Глава РФПИ заявил, что СМИ получило достаточно времени для исправления ошибок, но не приняло никаких действий. По его словам, подача искового заявления запланирована на 30 октября.

На дезинформацию со стороны американских СМИ указывал ранее и глава российского МИД Сергей Лавров. Во время одного из интервью дипломат подловил журналистку NBC News на бездоказательных обвинениях в адрес России.

Корреспондент утверждала, что армия якобы наносят удары по гражданским объектам, включая больницы и храмы, на Украине, но не смогла предоставить доказательств. Лавров призвал телеканал обнародовать информацию, на которую ссылалась сотрудница, подчеркнув, что аудитория такой авторитетной вещательной компании заслуживает получать точные сведения.

