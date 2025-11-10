Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

На Британской вещательной корпорации (BBC) "клейма ставить негде". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отставку гендиректора организации Тима Дейви.

"Фальсификацию в Буче точно так же "отредактировала", а на самом деле информационно сфабриковала именно BBC. Также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные вбросы про Скрипалей и многое другое", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ВВС исказила речь президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. По ее словам, корпорация намеренно создала впечатление, будто политик одобрял беспорядки.

На фоне этих заявлений генеральный директор BBC подал в отставку. Кроме того, свою должность покинула и руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

В свою очередь, Трамп заявил, что BBC пыталась повлиять на исход президентских выборов в США. По его словам, руководство корпорации "очень нечестные люди". Президент поблагодарил издание Telegraph за разоблачение "коррумпированных журналистов".