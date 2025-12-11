Суд в Москве взыскал в конкурсную массу Блиновской более 15 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделкой выход супруга блогера Елены Блиновской Алексея из ярославской компании "Перспектива", которая выпускает кофемашины. Инстанция взыскала в конкурсную массу свыше 15 миллионов рублей убытков, сообщает РИА Новости.

По словам представителя финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, гендиректор и совладелец "Перспективы" Владимир Кондрух в 2023 году сформировал "зеркальную" компанию "Гуфо", в которую вывел весь бизнес.

"Там работали одни и те же работники, было одно и то же место регистрации, один и тот же вид деятельности, один и тот же сайт, использовался один и тот же товарный знак", – указал собеседник агентства.

Как отметил представитель управляющего, Блиновский имел в компании 45% доли, однако он вышел из бизнеса в начале прошлого года.

В свою очередь, юрист рассказал агентству, что управляющий не заинтересован в возврате доли Блиновского, а просит взыскать убытки с него, Кондруха и компании в размере реальной стоимости доли в "Перспективе" и "Гуфо".

Также среди убытков значатся 9 миллионов рублей займа, выданного Блиновским "Перспектике" из средств, которые заработала его супруга на марафонах. В результате управляющий попросил вернуть долю Блиновского в компании, средства, полученные путем неосновательного обогащения, связанного с переводом бизнеса на зеркальную организацию, и убытки от невозврата займа. Инстанция удовлетворила требования.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи выяснили, что она уменьшила размер своего заработка при помощи 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Позже суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии за легализацию доходов и нелегальный оборот средств платежей, освободив ее от ответственности за уклонение от уплаты налогов. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей и обратили все имущество в доход государства. Кроме того, ей нужно выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

В свою очередь, Блиновская попросила предоставить ей отсрочку до достижения ее детьми 14-летнего возраста. В итоге Мосгорсуд смягчил ей приговор до 4,5 года, но не стал удовлетворять просьбы об отсрочке.