Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 08:57

Шоу-бизнес

Суд в Москве взыскал в конкурсную массу Блиновской более 15 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделкой выход супруга блогера Елены Блиновской Алексея из ярославской компании "Перспектива", которая выпускает кофемашины. Инстанция взыскала в конкурсную массу свыше 15 миллионов рублей убытков, сообщает РИА Новости.

По словам представителя финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, гендиректор и совладелец "Перспективы" Владимир Кондрух в 2023 году сформировал "зеркальную" компанию "Гуфо", в которую вывел весь бизнес.

"Там работали одни и те же работники, было одно и то же место регистрации, один и тот же вид деятельности, один и тот же сайт, использовался один и тот же товарный знак", – указал собеседник агентства.

Как отметил представитель управляющего, Блиновский имел в компании 45% доли, однако он вышел из бизнеса в начале прошлого года.

В свою очередь, юрист рассказал агентству, что управляющий не заинтересован в возврате доли Блиновского, а просит взыскать убытки с него, Кондруха и компании в размере реальной стоимости доли в "Перспективе" и "Гуфо".

Также среди убытков значатся 9 миллионов рублей займа, выданного Блиновским "Перспектике" из средств, которые заработала его супруга на марафонах. В результате управляющий попросил вернуть долю Блиновского в компании, средства, полученные путем неосновательного обогащения, связанного с переводом бизнеса на зеркальную организацию, и убытки от невозврата займа. Инстанция удовлетворила требования.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи выяснили, что она уменьшила размер своего заработка при помощи 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Позже суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии за легализацию доходов и нелегальный оборот средств платежей, освободив ее от ответственности за уклонение от уплаты налогов. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей и обратили все имущество в доход государства. Кроме того, ей нужно выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

В свою очередь, Блиновская попросила предоставить ей отсрочку до достижения ее детьми 14-летнего возраста. В итоге Мосгорсуд смягчил ей приговор до 4,5 года, но не стал удовлетворять просьбы об отсрочке.

Блогер Блиновская может выйти на свободу уже в начале следующего года

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика