Блогер Блиновская может отбыть остаток срока в хозотряде СИЗО

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Елена Блиновская может отбыть остаток своего срока в хозотряде СИЗО, а не в колонии. Об этом заявила ее адвокат Наталья Сальникова изданию Daily Storm.

По ее словам, решение по этапированию в исправительное учреждение принимает УФСИН. Пока информации о переводе Блиновской в колонию не было, после приговора она может находиться в СИЗО до месяца, если не пойдет в хозотряд изолятора.

"По УДО пока не решили. Думаем", – добавила Сальникова.

Адвокат также ответила на слухи о якобы обострении проблем с сердцем у дочери Блиновской на фоне разлуки с матерью. По словам Сальниковой, все чувствуют себя хорошо.

Блогера задержали в апреле 2023 года. Следователи выяснили, что она уменьшила размер своего заработка при помощи 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Позже суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии за легализацию доходов и нелегальный оборот средств платежей, освободив ее от ответственности за уклонение от уплаты налогов. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей и обратили все имущество в доход государства. Кроме того, ей нужно выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

Затем Блиновская потребовала предоставить ей отсрочку до достижения ее детьми 14-летнего возраста. В итоге Мосгорсуд смягчил приговор блогеру до 4,5 года, но не стал удовлетворять просьбы об отсрочке.

Позже в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предположили, что для отбытия наказания Блиновскую могут отправить в женскую колонию № 5, которая находится в Можайском округе Московской области.

