Росстат: рост цен на огурцы замедлился до 0,9%

Фото: depositphotos/yelenayemchuk

Рост цен на огурцы в России замедлился до 0,9% в период с 10 по 16 февраля, указано в материалах Росстата.

Средний рост цен на плодоовощную продукцию в этот период составил 0,7%. Стоимость моркови, например, увеличилась на 2,4%, картофеля – на 1,1%, а белокочанной капусты и бананов – на 0,5%. Помимо этого, на 0,4% выросла цена на помидоры, на 0,3% – на яблоки и на 0,1% – на свеклу столовую.

При этом на ряд продукции цены снизились:



на 0,5% – на ультрапастеризованное молоко;

на 0,4% – на мясо кур, сливочное масло и сметану;

на 0,3% – на мясные консервы для детского питания и свинину;

на 0,2% – на сосиски, сардельки, кефир, творог, рис и поваренную соль;

на 0,1% – на пастеризованное молоко, гречневую крупу, макаронные изделия и черный чай;

Яйца, в свою очередь, подорожали на 3,5%, баранина – на 2,7%, а колбасы полукопченые и варено-копченые – на 0,5%. Кроме того, на 0,4% подорожали говядина и водка, рыба мороженая и сахар-песок стали дороже на 0,3%, хлеб ржаной и пшеничный, печенье подорожали на 0,2%, а сухие молочные смеси для детского питания и вермишель – на 0,1%.

Ценообразование на огурцы в рознице проанализирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, заявили в ведомстве. Запросы отправлены в крупнейшие российские торговые сети, в том числе группы компаний Х5, "Магнит", "Дикси" и ряд других.

Была запрошена информация за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции огурцов, вне зависимости от их ценового сегмента.

Согласно данным Росстата, с 10 по 16 февраля инфляция в России составила 0,12%. С начала месяца потребительские цены выросли на 0,32%. В годовом выражении инфляция в России составила 5,86%.

Ранее сообщалось, что с конца декабря 2025 года по 2 февраля 2026-го стоимость огурцов в стране увеличилась на 43%, а за неделю с 3 по 9 февраля – на 5,2%. В связи с этим депутат Госдумы Анатолий Выборный попросил ФАС проверить ситуацию с резким скачком цен.

