01:57

Политика

В Госдуме попросили ФАС проверить резкое повышение цен на огурцы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить резкий рост цен на огурцы. С такой инициативой выступил зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия".

"Мне поступают обращения граждан, возмущенных резким скачком цен на огурцы. Они не понимают, почему овощ сегодня стоит уже дороже экзотических фруктов, логистика и хранение которых обходится явно дороже, чем у российских производителей", – отметил парламентарий.

По данным Росстата, с конца декабря прошлого года по 2 февраля стоимость огурцов в РФ выросла на 43%, а за неделю с 3 по 9 февраля – на 5,2%. Депутаты считают, что подобное ценообразование вызывает вопросы и требует разъяснений, нет ли в этом нарушений антимонопольного законодательства или недобросовестных действий со стороны продавцов.

Выборный добавил, что у граждан должна быть возможность покупать привычные базовые продукты по адекватной и обоснованной стоимости.

Ранее в Минсельхозе заявили, что цены на овощи начнут снижаться в России с весны. В министерстве пояснили, что ценовая ситуация на рынке, в первую очередь с огурцами, характеризуется ярко выраженной сезонностью. Например, зимой такая продукция дорожает в связи с переходом на тепличные овощи.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что овощи в ближайшие несколько лет в России продолжат дорожать. Продукты будут расти в цене, поскольку общий уровень инфляции в России остается достаточно высоким по сравнению с развитыми странами, где нормальным считается показатель около 2% в год.

"Специальный репортаж": овощи зимой

политикаобщество

