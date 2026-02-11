Посольство РФ на Кубе находится в контакте с "Аэрофлотом" для возвращения россиян

Фото: depositphotos/leonidp

Посольство России на Кубе находится в постоянном контакте с "Аэрофлотом" и авиационными властями Кубы для благополучного возвращения россиян. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

"Делаем все возможное для того, чтобы наши граждане благополучно вернулись на родину", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Россия" организует 6 авиарейсов для вывоза российских туристов с Кубы. Речь идет о рейсе FV6928 Варадеро – Москва 12, 14, 17, 19 и 21 февраля, а также FV6850 Гавана – Москва 16 февраля.

Президент США Дональд Трамп в конце января объявил о введении режима ЧС в стране, сославшись на якобы угрозу со стороны Кубы. Также он подписал указ о пошлинах против стран, поставляющих нефть республике.

Такое решение привело к энергокризису на острове. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В РСТ заявили, что россиянам, которые уже купили путевки на Кубу, предоставят альтернативные варианты отдыха.