Авиакомпания "Россия" организует 6 авиарейсов для вывоза туристов с Кубы

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Авиакомпания "Россия" организует 6 авиарейсов для вывоза российских туристов с Кубы. Об этом сообщила пресс-служба "Аэрофлота" в телеграм-канале.

Речь идет о рейсе FV6928 Варадеро – Москва 12, 14, 17, 19 и 21 февраля, а также FV6850 Гавана – Москва 16 февраля. Для того чтобы вернуть иностранных туристов из Москвы на Кубу, организован рейс FV6849 Москва – Гавана. Он запланирован на 15 февраля.

С 24 февраля все последующие рейсы по данным направлениям будут отменены.

"О статусе перелета, дате и времени рейса пассажиры будут проинформированы дополнительно – по контактам, указанным в бронировании", – добавили в компании.

Отмечается, что пассажирам, чей перелет на Кубу не состоится, будет осуществлен полный возврат денежных средств.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении режима ЧС в стране, сославшись на якобы угрозу со стороны Кубы. Также он подписал указ о пошлинах против стран, поставляющих нефть республике.

Такое решение привело к энергокризису на Кубе. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В связи с этим авиакомпании "Россия" и Nordwind внесли коррективы в программу полетов в авиагавани островного государства. В свою очередь, в РСТ заявили, что россиянам, которые уже купили путевки на Кубу, предоставят альтернативные варианты отдыха.