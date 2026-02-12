Суд ужесточил приговор блогеру Дудю за уклонение от обязанностей иноагента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд ужесточил приговор блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов в РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В частности, он не может администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на протяжении 3 лет.

В июне 2025 года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера. По данным ведомства, несмотря на привлечение к административной ответственности, Дудь продолжил распространять в одном из мессенджеров материалы без соответствующей пометки.

В результате в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законом об иноагентах. После этого Дудя, который находится за границей, заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В ноябре 2025 года мировой суд Басманного района Москвы заочно приговорил блогера к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей иноагента. Дело рассматривалось в общем порядке судопроизводства. Подсудимый при этом отсутствовал. Он также не признавал вину по уголовному делу.

После этого прокуратура направила жалобу на решение суда, попросив назначить дополнительное наказание. Апелляцию на приговор также подала сторона защиты блогера, но она осталась без удовлетворения.

Ранее дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента было возбуждено в отношении бывшего лидера российской панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом). По данным СК, в июле и октябре 2025 года он не предоставил в уполномоченный орган информацию, предусмотренную действующим законодательством. Рассматривается вопрос об объявлении Спирина в розыск.

