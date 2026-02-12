Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 12:53

Политика

Суд ужесточил приговор блогеру Дудю за уклонение от обязанностей иноагента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд ужесточил приговор блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов в РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В частности, он не может администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на протяжении 3 лет.

В июне 2025 года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера. По данным ведомства, несмотря на привлечение к административной ответственности, Дудь продолжил распространять в одном из мессенджеров материалы без соответствующей пометки.

В результате в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законом об иноагентах. После этого Дудя, который находится за границей, заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В ноябре 2025 года мировой суд Басманного района Москвы заочно приговорил блогера к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей иноагента. Дело рассматривалось в общем порядке судопроизводства. Подсудимый при этом отсутствовал. Он также не признавал вину по уголовному делу.

После этого прокуратура направила жалобу на решение суда, попросив назначить дополнительное наказание. Апелляцию на приговор также подала сторона защиты блогера, но она осталась без удовлетворения.

Ранее дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента было возбуждено в отношении бывшего лидера российской панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом). По данным СК, в июле и октябре 2025 года он не предоставил в уполномоченный орган информацию, предусмотренную действующим законодательством. Рассматривается вопрос об объявлении Спирина в розыск.

Читайте также


судыполитика

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика