Блогер Дудь не признал вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) не признает вину по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Басманная межрайонная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении Дудя и передала материалы в суд для рассмотрения по существу.

В феврале этого года Дудь, нарушив порядок деятельности иноагента, был снова привлечен к административной ответственности. Тогда ему назначили штраф общей суммой 95 тысяч рублей.

Позже прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении блогера. По данным ведомства, несмотря на привлечение к административной ответственности, Дудь продолжил публиковать в одном из мессенджеров материалы без соответствующей пометки. Затем уголовное дело возбудило следствие.

В июле Дудя объявили в международный розыск. Блогеру была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.