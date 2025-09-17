Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 05:46

Политика

Блогер Дудь не признал вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) не признает вину по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Басманная межрайонная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении Дудя и передала материалы в суд для рассмотрения по существу.

В феврале этого года Дудь, нарушив порядок деятельности иноагента, был снова привлечен к административной ответственности. Тогда ему назначили штраф общей суммой 95 тысяч рублей.

Позже прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении блогера. По данным ведомства, несмотря на привлечение к административной ответственности, Дудь продолжил публиковать в одном из мессенджеров материалы без соответствующей пометки. Затем уголовное дело возбудило следствие.

В июле Дудя объявили в международный розыск. Блогеру была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика