Уголовное дело Юрия Дудя направлено в суд

Фото: ТАСС/Sport-Express/Дарья Исаева (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Уголовное дело, которое было возбуждено в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что обвинительное заключение утвердила Басманная межрайонная прокуратура.

Дудь был внесен в реестр СМИ, которые выполняют функции иноагента, в апреле 2022 года. После этого блогер направил в суд иск, в котором потребовал снять с него данный статус. Однако его просьба была отклонена.

Журналист не раз нарушал порядок деятельности иноагента. В частности, он дважды в течение года привлекался к административной ответственности. В результате ему был назначен штраф в размере 95 тысяч рублей.

Спустя время прокуратура инициировала уголовное преследование Дудя. По данным ведомства, блогер продолжал размещать в одном из мессенджеров материалы без пометки о статусе иноагента.

В результате в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законом об иноагентах. После этого Дудя заочно арестовали и объявили в международный розыск.

