Новым директором музея Маяковского станет Марина Краснова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Заведующая научно-экспозиционным отделом государственного литературного музея "Дом И. С. Остроухова в Трубниках" Марина Краснова станет директором Государственного музея Владимира Маяковского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источники.

В 2005 году Краснова выпустилась из РГГУ, окончив факультет истории искусств по специальности "Музеология". В Государственном музее Владимира Маяковского она проработала более 5 лет.

В 2013-м она стала заведующей отделом научно-просветительской и методической работы Государственного литературного музея. В 2017-м ее назначили заведующей экспозиционно-выставочным отделом ГМИРЛИ имени Владимира Даля. В 2019 году Краснова начала работать в музее "Дом И. С. Остроухова в Трубниках".

В январе экс-директор Пушкинского музея Ольга Галактионова была назначена директором Третьяковской галереи вместо Елены Проничевой, которая покинула пост по собственному желанию. Между тем главой Пушкинского музея стала директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

