24 февраля, 14:33

Политика

Медведев пригрозил ядерным оружием в случае передачи Украине ЯО

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия соответствующим образом ответит на возможную передачу Украине ядерного оружия со стороны Франции и Великобритании, передает RT.

Он подчеркнул, что информация о том, что Франция и Великобритания намереваются передать Киеву ядерные технологи, радикально меняет ситуацию.

"И дело тут не в разрушении ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – Прим. ред.) и еще чего-то там в международном праве. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране", – уточнил Медведев.

По его словам, в связи с этим Россия будет вынуждена применить любые средства сдерживания, включая нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, угрожающим безопасности страны.

Служба внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщила, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие, так как развитие ситуации не оставляет шансов на достижение победы над Россией руками ВСУ. Так Киев якобы сможет претендовать на более выгодные условия, если будет обладать атомной или хотя бы "грязной бомбой".

Страны при этом осознают, что такие планы подразумевают грубое нарушение ДНЯО, добавили в СВР. Отмечалось, что Германия отказалась участвовать в этой "авантюре".

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Украине будет преступлением. Он посчитал, что подобные намерения требуют немедленного реагирования.

