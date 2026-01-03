Наталья Сергунина: Площадки проекта "Питомцы в Москве" за год открыли в 23 районах столицы

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

Площадки для выгула и дрессировки собак в рамках проекта "Питомцы в Москве" появились в 23 районах столицы в 2025 году. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"С 2021 года благодаря проекту открыто 104 площадки в 77 районах Москвы.

Среди них есть крупные кинологические парки, в которых можно проводить

всероссийские и международные соревнования. Общая площадь благоустройства превышает 100 тысяч квадратных метров", – сказала она.

За год площадки открыли в том числе в районах Строгино, Кузьминки, Вешняки, Проспект Вернадского. Сергунина подчеркнула, что проект "Питомцы в Москве" входит в программу "Мой район", благодаря которой для горожан создаются комфортные условия для жизни.

Площадки для питомцев помогала разрабатывать Российская кинологическая федерация. Пространства не только красивые, но и очень функциональные. Сделаны они все из экологичных материалов. Там проводятся мастер-классы, встречи с ветеринарами и даже соревнования.

В октябре проект "Активный гражданин" подвел итоги голосования, посвященного мероприятиям "Друг, спасатель, защитник", которые проводятся на городских площадках для питомцев. Москвичи особенно оценили выступления служебных собак, лекции кинологов, фотосессии для четвероногих друзей, мобильный груминг.

Также горожане попросили проводить больше мероприятий для разных пород, сделать больше конкурсов и расширить географию проекта. С 24 мая по 14 сентября около 200 событий посетили свыше 30 тысяч человек.

Кроме того, в 2025 году "активные граждане" выбрали символ проекта "Питомцы в Москве" – лайку по кличке Мосик. В голосовании приняли участие более 200 тысяч горожан.

С сентября по май участниками было направлено свыше 600 эскизов. В итоге были отобраны семь работ. Изображенные питомцы отражали ключевые идеи проекта: заботу о питомцах, активный образ жизни, создание комфортной среды.

Автор эскиза-победителя Дарина Костина заявила, что Мосик отражает верность и надежность. Она выразила уверенность, что эскиз будет узнаваем и хорошо впишется в городскую среду.

На втором месте оказалась такса Бублик, на третьем – джек-рассел-терьер Умка. А лайку Мосика теперь можно будет увидеть в столичных сервисах, на плакатах и справочных материалах.

Ранее сообщалось, что благодаря сервису "Моспитомец" жители Москвы могут взять животное из приюта. В городе работают 13 приютов, в которых содержатся более 15 тысяч собак и кошек.

Бездомные животные попадают в учреждения после отлова. Для вызова таких городских служб москвичи могут обратиться в управу района, где был найден четвероногий друг в беде, и оставить заявку на отлов в устном или письменном виде.

