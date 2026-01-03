Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 13:51

Город

Наталья Сергунина: Площадки проекта "Питомцы в Москве" за год открыли в 23 районах столицы

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

Площадки для выгула и дрессировки собак в рамках проекта "Питомцы в Москве" появились в 23 районах столицы в 2025 году. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"С 2021 года благодаря проекту открыто 104 площадки в 77 районах Москвы.
Среди них есть крупные кинологические парки, в которых можно проводить
всероссийские и международные соревнования. Общая площадь благоустройства превышает 100 тысяч квадратных метров", – сказала она.

За год площадки открыли в том числе в районах Строгино, Кузьминки, Вешняки, Проспект Вернадского. Сергунина подчеркнула, что проект "Питомцы в Москве" входит в программу "Мой район", благодаря которой для горожан создаются комфортные условия для жизни.

Площадки для питомцев помогала разрабатывать Российская кинологическая федерация. Пространства не только красивые, но и очень функциональные. Сделаны они все из экологичных материалов. Там проводятся мастер-классы, встречи с ветеринарами и даже соревнования.

В октябре проект "Активный гражданин" подвел итоги голосования, посвященного мероприятиям "Друг, спасатель, защитник", которые проводятся на городских площадках для питомцев. Москвичи особенно оценили выступления служебных собак, лекции кинологов, фотосессии для четвероногих друзей, мобильный груминг.

Также горожане попросили проводить больше мероприятий для разных пород, сделать больше конкурсов и расширить географию проекта. С 24 мая по 14 сентября около 200 событий посетили свыше 30 тысяч человек.

Кроме того, в 2025 году "активные граждане" выбрали символ проекта "Питомцы в Москве" – лайку по кличке Мосик. В голосовании приняли участие более 200 тысяч горожан.

С сентября по май участниками было направлено свыше 600 эскизов. В итоге были отобраны семь работ. Изображенные питомцы отражали ключевые идеи проекта: заботу о питомцах, активный образ жизни, создание комфортной среды.

Автор эскиза-победителя Дарина Костина заявила, что Мосик отражает верность и надежность. Она выразила уверенность, что эскиз будет узнаваем и хорошо впишется в городскую среду.

На втором месте оказалась такса Бублик, на третьем – джек-рассел-терьер Умка. А лайку Мосика теперь можно будет увидеть в столичных сервисах, на плакатах и справочных материалах.

Ранее сообщалось, что благодаря сервису "Моспитомец" жители Москвы могут взять животное из приюта. В городе работают 13 приютов, в которых содержатся более 15 тысяч собак и кошек.

Бездомные животные попадают в учреждения после отлова. Для вызова таких городских служб москвичи могут обратиться в управу района, где был найден четвероногий друг в беде, и оставить заявку на отлов в устном или письменном виде.

Читайте также


животныегород

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика