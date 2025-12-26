26 декабря, 10:45Город
Специалисты сервиса "Моспитомец" подготовили советы для будущих хозяев
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты городского сервиса "Моспитомец" подготовили советы для будущих хозяев и объяснили, почему не стоит бояться брать животных из приюта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Желающие могут подобрать животное с помощью онлайн-каталога и теста на совместимость.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что некогда бездомные животные особенно ценят человеческую любовь и доброту.
"Приютские собаки и кошки проходят ветеринарное обследование, лечатся до полного выздоровления, а сотрудники и волонтеры социализируют их и готовят к жизни в новом доме. В результате потенциальный хозяин получает полностью подготовленное и адаптированное животное", – говорится в сообщении.
В свою очередь, специалист по социализации животных приюта "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" Алена Пивовар подчеркнула, что животное перед передачей в семью готовят к жизни в обществе. Например, кошек приучают к рукам, поглаживаниям и играм.
"С собаками начинаем прогулки после завершения карантина, выводим их за пределы территории приюта, чтобы наблюдать за реакцией на окружающий мир: движение автомобилей, громкие звуки и новые места", – пояснила Пивовар.
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий города Москвы уточнили, что с помощью теста на совместимость можно определить, характер и потребности какого животного лучше всего соответствуют ритму жизни будущего хозяина. А в специальном каталоге собрали анкеты более тысячи животных из 13 городских приютов.
Чтобы лично познакомиться с выбранным питомцем, нужно нажать на кнопку "Записаться" и авторизоваться на mos.ru.
Для того чтобы забрать питомца домой, нужно подписать договор ответственного содержания животного. На то, чтобы взвесить решение, дается три дня.
Кроме того, в сервисе "Моспитомец" создали раздел о поддержке бездомных животных. В нем можно узнать о том, как стать волонтером в приюте или сделать пожертвование.
Ранее сообщалось, что животных в столичных госветклиниках поздравят в рамках акции "Елка для питомца". С 26 по 31 декабря каждый клиент ветклиники получит "заряд позитива и доброты" от ветеринарных врачей. В акции участвуют 10 учреждений. В холле каждого из них установлены елки, которые украшены подарками для питомцев.
