Специалисты сервиса "Моспитомец" подготовили советы для будущих хозяев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты городского сервиса "Моспитомец" подготовили советы для будущих хозяев и объяснили, почему не стоит бояться брать животных из приюта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Желающие могут подобрать животное с помощью онлайн-каталога и теста на совместимость.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что некогда бездомные животные особенно ценят человеческую любовь и доброту.

"Приютские собаки и кошки проходят ветеринарное обследование, лечатся до полного выздоровления, а сотрудники и волонтеры социализируют их и готовят к жизни в новом доме. В результате потенциальный хозяин получает полностью подготовленное и адаптированное животное", – говорится в сообщении.

В свою очередь, специалист по социализации животных приюта "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" Алена Пивовар подчеркнула, что животное перед передачей в семью готовят к жизни в обществе. Например, кошек приучают к рукам, поглаживаниям и играм.

"С собаками начинаем прогулки после завершения карантина, выводим их за пределы территории приюта, чтобы наблюдать за реакцией на окружающий мир: движение автомобилей, громкие звуки и новые места", – пояснила Пивовар.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий города Москвы уточнили, что с помощью теста на совместимость можно определить, характер и потребности какого животного лучше всего соответствуют ритму жизни будущего хозяина. А в специальном каталоге собрали анкеты более тысячи животных из 13 городских приютов.

Чтобы лично познакомиться с выбранным питомцем, нужно нажать на кнопку "Записаться" и авторизоваться на mos.ru.

Для того чтобы забрать питомца домой, нужно подписать договор ответственного содержания животного. На то, чтобы взвесить решение, дается три дня.

Кроме того, в сервисе "Моспитомец" создали раздел о поддержке бездомных животных. В нем можно узнать о том, как стать волонтером в приюте или сделать пожертвование.

Ранее сообщалось, что животных в столичных госветклиниках поздравят в рамках акции "Елка для питомца". С 26 по 31 декабря каждый клиент ветклиники получит "заряд позитива и доброты" от ветеринарных врачей. В акции участвуют 10 учреждений. В холле каждого из них установлены елки, которые украшены подарками для питомцев.

