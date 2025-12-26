Фото: пресс-служба комитета ветеринарии города Москвы

Животных в столичных госветклиниках поздравят в рамках акции "Елка для питомца", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 26 по 31 декабря каждый клиент ветклиники получит "заряд позитива и доброты" от ветеринарных врачей, и ни один питомец не уйдет без подарка.

"В предновогодние дни хочется заниматься приятными хлопотами, подготовкой к празднику, но иногда приходится проводить их в ветклинике, если любимый питомец заболел. Чтобы поднять настроение владельцам, а четвероногих пациентов настроить на скорейшее выздоровление, мы начинаем нашу добрую акцию", – подчеркнули в ГБУ "Мосветобъединение".

В акции участвуют 10 учреждений:



ветклиника "Коптево" (2-й Лихачевский переулок, дом 6);

Советская ветклиника (Старокаширское шоссе, дом 2);

Калининская ветклиника (Юрьевский переулок, дом 19);

ветклиника "Вешняки" (улица Старый Гай, дом 10а);

Зеленоградская ветклиника (Зеленоград, Сосновая аллея, дом 3);

ветеринарный участок "Отрадное" (Отрадная улица, дом 2);

Яковлевская ветклиника (деревня Яковлевское, владение 4);

Бутовская ветклиника (Скобелевская улица, владение 46);

Кунцевская ветклиника (улица Багрицкого, дом 8б);

Московская станция по борьбе с болезнями животных (улица Юннатов, дом 16а).

В холле каждой из них установлены елки, которые украшены подарками для питомцев. После завершения приема любой посетитель может выбрать и снять понравившийся презент с дерева.

В течение новогодних каникул большинство столичных государственных клиник будут работать по обычному графику и принимать пациентов ежедневно. Например, Московская станция по борьбе с болезнями животных сохранит круглосуточный режим работы. Записаться на прием или уточнить расписание можно по единому номеру контакт-центра госветслужбы 8 (495) 612⁠-12⁠-12. Запись к врачу также доступна на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что благодаря сервису "Моспитомец" жители Москвы могут взять животное из приюта. В городе работают 13 приютов, в которых содержатся более 15 тысяч собак и кошек.

Бездомные животные попадают в учреждения после отлова. Для вызова таких городских служб москвичи могут обратиться в управу района, где был найден четвероногий друг в беде, и оставить заявку на отлов в устном или письменном виде.

