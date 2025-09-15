Участницы Pussy Riot заочно приговорены к срокам от 8 до 13 лет

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Felix Hörhager

Басманный суд Москвы назначил участницам группы Pussy Riot Алине Петровой, Диане Буркот, Ольге Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной от 8 до 13 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

В частности, Алехину заочно приговорили к 13 годам колонии, Плетнер – к 11 годам, а остальных – к 8 годам. Помимо этого, им нельзя заниматься администрированием интернет-сайтов. Для Алехиной и Плетнер срок данного запрета ограничен 5 годами, а для Борисовой, Буркот, Петровой – 4 годами.

При этом, как сообщает Life.ru, гособвинение требовало для Алехиной 14 лет колонии, для Плетнер – 13 лет, а для остальных – по 9 лет.

Ранее Борисову, Буркот, Петрову и Плетнер объявили в розыск по уголовной статье. Однако ее название не уточнялось. Также была объявлена в международный розыск одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иноагентом).

