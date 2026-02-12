Минфин США допустил снятие санкций с российской нефти

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Американские санкции с российской нефти будут сняты после мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что в таком случае мировой рынок будет ожидать существенное снижение цен на энергоносители. Также на снижение стоимости нефти повлияет урегулирование в Венесуэле и Иране, добавил Бессент.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемым связывание США вопросов торговли с конфликтом на Украине. В ведомстве обратили внимание, что западное понимание всего происходящего отличается от российского.

Между тем американский Минфин выдал лицензию, разрешающую операции с нефтью из Венесуэлы. Лицензия разрешает экспорт, продажу, поставку, хранение, покупку и транспортировку венесуэльской нефти. При этом контракты должны регулироваться законодательством США.