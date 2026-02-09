Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 19:10

Политика
Главная / Новости /

Reuters: ЕС может наложить санкции на порты третьих стран в рамках 20-го пакета против РФ

ЕС может наложить санкции на порты третьих стран в рамках 20-го пакета против РФ

Фото: 123RF.com/lukasvejrik

Евросоюз в рамках подготовки 20-го пакета санкций против России намерен впервые ввести ограничения против портов третьих стран и расширить меры против банковского сектора. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы Еврокомиссии, направленные на утверждение странам ЕС.

По данным агентства, под санкции могут подпасть терминал Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии за операции с российской нефтью. Также ЕС планирует включить в черный список 42 танкера и впервые предложить полный запрет на любые операции, связанные с морскими перевозками российской нефти.

Кроме того, Евросоюз рассматривает изменение санкционного списка банков. Предлагается исключить из него два китайских банка и одновременно добавить финансовые организации из Лаоса, Таджикистана и Киргизии за предоставление России услуг, связанных с криптовалютными активами.

Документы с предложениями Еврокомиссии находятся на рассмотрении стран членов ЕС. Окончательное решение по новому пакету санкций пока не принято.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика