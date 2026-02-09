Reuters: ЕС может наложить санкции на порты третьих стран в рамках 20-го пакета против РФ

09 февраля, 19:10Политика
Фото: 123RF.com/lukasvejrik
Евросоюз в рамках подготовки 20-го пакета санкций против России намерен впервые ввести ограничения против портов третьих стран и расширить меры против банковского сектора. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы Еврокомиссии, направленные на утверждение странам ЕС.
По данным агентства, под санкции могут подпасть терминал Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии за операции с российской нефтью. Также ЕС планирует включить в черный список 42 танкера и впервые предложить полный запрет на любые операции, связанные с морскими перевозками российской нефти.
Кроме того, Евросоюз рассматривает изменение санкционного списка банков. Предлагается исключить из него два китайских банка и одновременно добавить финансовые организации из Лаоса, Таджикистана и Киргизии за предоставление России услуг, связанных с криптовалютными активами.
Документы с предложениями Еврокомиссии находятся на рассмотрении стран членов ЕС. Окончательное решение по новому пакету санкций пока не принято.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.