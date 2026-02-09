Reuters: ЕС может наложить санкции на порты третьих стран в рамках 20-го пакета против РФ

Фото: 123RF.com/lukasvejrik

Евросоюз в рамках подготовки 20-го пакета санкций против России намерен впервые ввести ограничения против портов третьих стран и расширить меры против банковского сектора. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы Еврокомиссии, направленные на утверждение странам ЕС.

По данным агентства, под санкции могут подпасть терминал Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии за операции с российской нефтью. Также ЕС планирует включить в черный список 42 танкера и впервые предложить полный запрет на любые операции, связанные с морскими перевозками российской нефти.

Кроме того, Евросоюз рассматривает изменение санкционного списка банков. Предлагается исключить из него два китайских банка и одновременно добавить финансовые организации из Лаоса, Таджикистана и Киргизии за предоставление России услуг, связанных с криптовалютными активами.

Документы с предложениями Еврокомиссии находятся на рассмотрении стран членов ЕС. Окончательное решение по новому пакету санкций пока не принято.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.