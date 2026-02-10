Форма поиска по сайту

10 февраля, 12:51

Политика
Bloomberg: Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на услуги по перевозке нефти из РФ

Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на перевозку нефти из РФ – СМИ

Фото: 123RF.com/olli0815

Греция и Мальта усомнились в необходимости введения Евросоюзом полного запрета на услуги по перевозке российской нефти, включая страхование и фрахт, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указывают инсайдеры, данный вопрос эти страны подняли на встрече послов ЕС, где обсуждался 20-й пакет санкций против России. В частности, они выразили беспокойство по поводу возможных негативных последствий для европейской судоходной отрасли через рост цен на энергоносители.

Полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти должен стать ключевым элементом нового 20-го санкционного пакета, уточняла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕК планирует осуществлять это "во взаимодействии с партнерами по "Группе семи" (G7).

Кроме того, Евросоюз внесет в черный список 43 танкера, которые перевозят российскую нефть, а также добавить в перечень еще 20 региональных банков России и введет новые запреты на транзакции, в том числе в криптовалюте.

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

