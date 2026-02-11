Форма поиска по сайту

11 февраля, 10:39

Наука

Три сильные вспышки произошли на Солнце

Фото: 123RF.com/nuttayabaifern

Три мощные солнечные вспышки произошли в среду, 11 февраля, в одной и той же активной области, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

События были зарегистрированы в группе пятен 4366. Первая вспышка класса M1.2 была зафиксирована в 03:09 и длилась 24 минуты. Вторая M1.1 произошла в 03:44 и продолжалась 21 минуту. Третья вспышка M1.4 продолжительностью 9 минут была отмечена в 03:57.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения от самого слабого класса A до самого сильного X, причем каждый следующий класс означает десятикратное усиление.

Подобные события часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Ранее ученые сообщали, что группа солнечных пятен 4366, находящаяся напротив Земли, вышла на второе место в XXI веке по числу вспышек класса М и Х. К 5 февраля в этой области было зафиксировано 58 сильных вспышек.

На Солнце произошла вторая за месяц серьезная вспышка

