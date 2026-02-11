Форма поиска по сайту

11 февраля, 10:36

ESPN: австралийский сноубордист Кэм Болтон сломал шею во время тренировки на ОИ

Австралиец Болтон сломал шею во время тренировки на Олимпиаде в Италии

Фото: ТАСС/IMAGO/Tommaso Berardi/IPA Sport/ipa-agency.net

Австралийский сноубордист Кэм Болтон сломал шею на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщил телеканал ESPN.

По данным СМИ, травма была получена перед выступлением на Играх. Он упал на тренировке по сноуборд-кроссу. Болтон почувствовал боль еще 9 февраля, но обратился за помощью лишь на следующий день.

В результате 35-летнего спортсмена на вертолете доставили в больницу. Врачи выявили у Болтона во время рентгена два перелома шейного отдела позвоночника. В медучреждении он будет проходить дальнейшее лечение.

Для австралийца данная Олимпиада должна была стать четвертой в карьере. Болтон является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в смешанных соревнования по сноуборд-кроссу.

Индивидуальные состязания в данной дисциплине на Олимпиаде в Италии пройдут 12 февраля, смешанные – 15-го числа.

Ранее врач норвежской команды Уве Фераген рассказал, что 29-летний лыжник Маттис Стенсхаген вынужден покинуть расположение сборной, которая выступает на Олимпиаде-2026 в Италии, из-за симптомов простуды. В связи с этим атлет отправится домой.

8 февраля в турнире по скиатлону 2х10 километров норвежец финишировал 21-м, продемонстрировав самый слабый результат среди всех участников гонки от национальной сборной.

