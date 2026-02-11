Форма поиска по сайту

The Sun: экипаж British Airways госпитализировали после употребления необычного угощения

Фото: depositphotos/kasto

Три члена экипажа British Airways были госпитализированы после того, как они съели конфеты с марихуаной, подаренные одним из пассажиров. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету The Sun.

Источник издания сообщил, что сотрудники авиакомпании не знали, что в сладостях содержится наркотическое вещество. Угощение от загадочного пассажира они получили уже в автобусе по прибытии в Лос-Анджелес из Лондона.

"Если бы из-за наркотиков весь экипаж оказался недееспособным на высоте 30 тысяч футов (9 километров. – Прим. ред.), последствия было бы трудно даже представить", – сказал собеседник СМИ.

Сейчас устанавливается личность пассажира, который раздал наркотическую сладость сотрудникам авиакомпании. Пострадавший экипаж отстранили от работы, для обратного рейса была сформирована новая команда.

По информации издания, в угощении содержалось до 300 миллиграммов тетрагидроканнабинола – психотропного вещества, обнаруживаемого в конопле. Сами члены экипажа позже рассказали, что почувствовали полную потерю контроля, впали в панику и ощущали страх.

Ранее сообщалось, что бывший педагог британского университета Полин Аль Саид воровала алкоголь и перепродавала его для покупки наркотиков. Как писали СМИ, 35-летняя женщина украла из магазинов сети Sainsbury’s спиртных напитков на 12 тысяч фунтов стерлингов. Сторона защиты заявила, что британка действовала по указу бывшего мужа, с которым уже прекратила общение.

Экс-педагог получила 1,5 года условного срока и обязательство посетить 28 реабилитационных занятий. До конца срока ей также запретили ходить в супермаркеты Sainsbury’s.

